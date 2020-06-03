Polise saldırınca tutuklanan iki kişi birbirini suçladı: Parmak izi inceleniyor

Diyarbakır’da 31 yaşındaki polis memuru Atakan Arslan’ın hayatını kaybettiği saldırı sonrası tutuklanan iki kişi, mahkemedeki ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Fotoğraf: AA

Bağlar ilçesinde 30 Mayıs’ta polisin kimlik sorduğu şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu polis Atakan Arslan hayatını kaybetmişti. Daha sonra beş kişi gözaltına alımış, 25 yaşındaki Muhammed Emir Cura ve 20 yaşındaki Ferit Aytekin ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

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Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Muhammed Emir Cura, Aytekin’in kendisine ‘iftira attığını’ öne sürdü.

Cura, ifadesinde şunları söyledi: “Ferit bana iftira ediyor. İşlediği suçu üzerime atıyor. Bana kurusıkı diye silahı verdi. Olay sırasında biz polisi görmedik. Ferit ile sokakta tost yemeye gittiğimiz sırada arkamızdan biri ‘Gel buraya’ diyerek seslendi. Ferit bir gün önce kavga etmişti. Hasımları çoktu. Rastgele bir el ateş ettikten sonra ‘Kaç’ diyerek silahı da elime verdi.”

‘Polisi hedef aldı’

Ferit Aytekin ise şunları ifade etti: “Polis ‘Dur’ deyince ben durdum. Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti. Kesinlikle polis memurunu vurmadım ve ateş etmedim. Cura yalan söylüyor.”

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Tetiği çeken zanlının tespiti için saldırıda kullanılan tabanca ve mermilerin kriminal incelemeye gönderildiği, parmak izi incelemesinin sürdüğü öğrenildi.