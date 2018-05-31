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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da PKK’yla çatışma: Bir korucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’da PKK’yla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında Hani ilçesi kırsalında süren operasyon sırasında çatışma çıktı.

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Çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.

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