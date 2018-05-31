Diyarbakır’da PKK’yla çatışma: Bir korucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’da PKK’yla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında Hani ilçesi kırsalında süren operasyon sırasında çatışma çıktı.
Çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.
Yaramazlara biraz batar!
Diyarbakır’da PKK’yla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında Hani ilçesi kırsalında süren operasyon sırasında çatışma çıktı.
Çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yerli otonun her aşamasında yer alacaklarını söyledi.
2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünya mobil oyun sektörünün liderlerinden Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunuyor.
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