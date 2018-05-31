Diyarbakır’da PKK’yla çatışma: Bir korucu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığı konusunda çok ısrarla karşılaşması ve farklı grupların yan yana durmasından şaşkınlığa uğradığını belirterek, bu konudaki karşı tavrının doğru olduğunu şimdi seçmenin ördüğünü söyledi.