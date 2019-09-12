Diyarbakır’da patlama: Yedi ölü, 10 yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde tuzaklalanan patlayıcı, bir minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan minibüsteki yedi kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralananlar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Patlamada dört kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Diyarbakır Valiliği, yaralanan 13 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.
Valiliğin açıklamasında, şöyle dendi: “İlimiz Kulp ilçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre dört vatandaşımız şehit olmuş, 13 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.”
Gece geç saatlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların sayısının yediye yükseldiğini, 10 yaralıdan birinin taburcu edildiğini söyledi.