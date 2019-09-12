Diyarbakır’da patlama: Dört ölü, 13 yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde tuzaklalanan patlayıcı, bir minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan minibüste ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor. Diyarbakır Valiliği, dört kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kulp’ta, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında yaşandığı belirtilen patlamada yaralananlar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Patlamada dört kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Diyarbakır Valiliği, yaralanan 13 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, şöyle dendi: “İlimiz Kulp ilçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre dört vatandaşımız şehit olmuş, 13 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.”