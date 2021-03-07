Diyarbakır’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Beş ölü, üç yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

S.Ö idaresindeki otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Hasuni Mağaraları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ö.Z’nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

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Kazada sürücü ve otomobilde bulunan dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında kamyonet sürücüsünün de bulunduğu üç yaralı ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.