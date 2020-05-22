Diyarbakır’da operasyon: DBP ve HDP’li eski yöneticiler gözaltında

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda arasında DBP ve HDP’li üç siyasetçinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şimşek, Arslan ve Ata.

AA’da yer alan habere göre Diyarbakır başsavcılığı, ‘PKK/KCK içerisinde faaliyette bulunduğu’ yönünde tanık beyanı bulunan, ‘yasa dışı yürüyüş ve eylemler, örgüt cenazesi ve taziyesine katıldığı’ ve ‘örgüte yönelik operasyonları protesto ettiği’ belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlattı. Yine açlık grevi ve ‘tecrit’ protestosu yapanlar da soruşturmaya dahil edildi.

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Polis ekipleri, bugün eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata dahil 18 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda cep telefonları, tabletler, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar, SIM kart, hard disk, flash bellek, dizüstü bilgisayar, ‘örgütsel içerikli’ olduğu belirtilen tablo ve kartpostal, hafıza kartı, CD, doküman ve video kaset bulundu.