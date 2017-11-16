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Diyarbakır’da müftü nikah kıydı ama Diyanet ‘Henüz yetkimiz yok’ dedi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, henüz müftülüklere nikah yetkisinin verilmediğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Meclis’te yapılan yasa değişikliğiyle, il ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetkisi verilmişti.

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Değişikliğin ardından Diyarbakır’ın Bismil ilçe müftüsü dün nikah kıymış, bu da ‘Türkiye’nin ilk müftü nikahı’ diye haberleştirilmişti.

Ancak Diyanet’ten kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Diyanet, nikah konusunda henüz İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilendirme ve görevlendirme işleminin yapılmadığını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi: “İlgili bakanlıkla başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu itibarla İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikah kıyılması mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirme işlemleri konusunda başkanlık tarafından müftülüklerimize ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Başkanlığımızdan gelecek bilgilendirme sonrasında müftülüklerimiz resmi nikah işlemlerine başlayacaklardır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’yla müşterek eğitim programı çalışması, uygulamalar konusunda kılavuz el kitabı hazırlanması planlanmaktadır.”

Bu açıklamanın ardından dün kıyılan nikahın geçerli olup olmadığı konusunda bir tartışma başladı.

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