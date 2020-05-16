Diyarbakır’da mevlide katılan 37 kişide ‘corona’ çıktı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, mevlide katılan dokuzu çocuk 37 kişi corona virüsüne yakalandı.

Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişiler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında dokuz çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Dokuz çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.