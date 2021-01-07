Diyarbakır’da, kuyumcunun öldürülmesi: 260 saatlik kamera kaydı incelendi, iki kişi yakalandı

Diyarbakır’da, soygun girişimi sırasında kuyumcunun öldürülmesine ilişkin aranan iki zanlı yakalandı.
22 Aralık 2020’de, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’ndeki bir kuyumcuya giren maskeli iki kişi soygun girişiminde bulunmuş, işyeri sahibi Sinan Yoldaş’ı (21) silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
AA’nın haberine göre kuyumcunun öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgedeki 112 işyerinin kamera kaydı ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait 260 saatlik görüntü incelendi.
Şüphelilerin B.G. (18) ve M.E. (24) olduğu tespit edildi.
Zanlılar, merkez Yenişehir ve Bağlar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelilere ait dört farklı ikametteki aramalarda, olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca, altı av tüfeği fişeği, şüphelilerin o gün taşıdığı sırt çantası ve giydikleri kıyafetler ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi.