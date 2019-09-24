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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da korucular HDP binasına saldırdı, iki HDP’li yaralandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden bir grup korucu, HDP Kulp ilçe başkanlığı binasına saldırdı. Saldırıda iki HDP’li darp edilirken, beş korucu gözaltına alındı.

Fotoğraf: Sputnik

Sputnik’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre binanın camlarının kırıldığı saldırının ardından bina önüne çok sayıda polis gönderildi.

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Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, beş korucu gözaltına alındı; soruşturma başlatıldı.

Korucuların HDP ilçe başkanlığı önüne silahsız olarak geldiği, saldırıda silah kullanılmadığı belirtildi.


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