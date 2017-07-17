Diyarbakır’da KESK’in ‘ihraç KHK’sı protestosuna izin yok: 32 gözaltı

Diyarbakır’da OHAL KHK’larını protesto etmek isteyenlere polisin müdahalesi sonucu 32 kişi gözaltına alındı.

Aralarında 14 Temmuz’daki KHK’yla ihraç edilenlerin de bulunduğu KESK üyeleri, KHK’ları protesto etmek için Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde basın açıklaması için bir araya geldi.

Reklam

Polis, gruba OHAL kapsamında eylem yapmanın yasaklandığını belirterek, aksi halde müdahale edileceğini söyledi.

Sendika temsilcileri de yalnızca KHK’yla ihraç edilen arkadaşlarının durumuna dikkati çekmek için açıklama yapmak istediklerini kaydetti.

‘Komisyona başvurun’

Polis müdürü de sendikacılara şu karşılığı verdi: “Eğer gerçekten iyi niyetliyseniz OHAL Komisyonu kuruldu, arkadaşlarınızla ilgili dilekçeleri vererek hakkınızı arayabilirisiniz. Eğer kanuni olarak hakkınızı aramak adına kanunsuz bir eyleme girerseniz. Biz size müdahale etmek zorunda kalacağız. Şu an bir suç teşkil ediyorsunuz. Hukukta bir kural vardır. Usul esastan önce gelir. Usulen sizin yaptığınız iş yanlış, çünkü bir yasak var. Ben kanun adamıyım, size kanundan bahsediyorum lütfen açıklamanızı kendi şubenizde yapın.”

Sendika temsilcisi de buna karşılık “Ama bu size göre, bize göre öyle değil. Hukuk tek taraflı olmaz müdürüm. Biz tatlılıktan yanayız. iyi niyetliyiz” sözleriyle polis seslendi.

Müdahale geldi

Polis, bir kez daha uyarı yaptı: “Son kez sizi uyarıyorum 150 metre ileride şubeniz var. Lütfen açıklamanızı kapalı alanda yapın.”

Oturma eylemine başlayan KESK üyelerine polis müdahale etti. Bazı yurttaşlar yüz üstü yatırılarak kelepçelendi. Gözaltına alınan 32 kişi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.