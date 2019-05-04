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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da KESK üyelerine polis müdahalesi: 27 kişiye gözaltı

Diyarbakır’da PKK lideri Abdullah Öcalan için cezaevinde açlık grevine girenlere oturma eylemiyle destek vermek isteyenlere polisin müdahale etmesi KESK tarafından protesto edilmek istendi. Basın açıklaması yapmak isteyen gruptaki 27 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Koşuyolu Parkı’nda iki gün önce bir araya gelen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak istemiş, polis ise gruba müdahale etmişti.

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Bugün (4 Mayıs) akşam saatlerinde KESK tarafından iki gün önce düzenlenmek istenen oturma eylemine yönelik müdahale, basın açıklamasıyla protesto edilmek istendi.

Akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen sendika üyelerine polis müdahale ederek 27 kişiyi gözaltına aldı.

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