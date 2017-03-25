Diyarbakır’da Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin iki polis görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında iki polis görevden uzaklaştırıldı.

Bağlar ilçesinde 21 Mart’ta on binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlaması için alana gelen yurttaşlar beş farklı noktada kurulan arama noktalarından geçerek içeriye alınmıştı.

Ajansların geçtiğine göre arama noktasına gelen ve elindeki bıçakla alana doğru koşan 23 yaşındaki Kemal Kurkut polislerce vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır valiliği, ilk açıklamasında Kurkut’un “Çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim” dediğini, polislere bıçakla saldırıp alana doğru koşmaya başlaması üzerine ‘canlı bomba ihtimali‘ göz önünde bulundurularak vurulduğunu öne sürmüştü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan inceleme sonucu kamera kayıtlarındaki görüntülerden iki polis tespit edildi. Silahlarından örnek alınan iki polis gözaltına alınırken, biri savcılık tarafından, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği ise, iki polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.