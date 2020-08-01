Diyarbakır’da kaybolan dört yaşındaki Miraç bulundu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde dün kaybolan dört yaşındaki Miraç bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kelekçi köyünde oturan akrabalarını ziyarete giden üç çocuklu Çiçek ailesinin oğlu Miraç, oynarken ortadan kayboldu.

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Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de katılıyor. Hem karada hem de Dicle Nehri’nde yürütülen arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler de destek verdi.

Miraç Çiçek’in annesi Firdevs Çiçek, bayram ziyareti için köye gittiklerini belirterek, oğlunun kuzenleriyle evin önünde oynadığını söyledi.

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Kardeşlerinin eve su içmeye geldiğini dile getiren Çiçek, “Miraç’ın nerede olduğunu sordum. Kapının önünde oynadığını söylediler. Su verdim, ‘Kardeşinizin yanına gidin’ dedim. Beş dakika sonra sordum, oğlum orada değildi” dedi.

Köyün yabancısı olduğunu, ilk kez gittiğini söyleyen Çiçek şöyle devam etti: “Allah rızası için bana oğlumu getirin. Dünden bu yana haber alamıyorum. Açtır, susuzdur. Daha dört yaşında, küçüktür oğlum. Ne olur oğlum, başına bir şey gelmeden, cesedi bir yerden çıkmadan bulunsun.”

Miraç, bugün akşam saatlerinde köy yakınlarında bitkin halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırıldı.