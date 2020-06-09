Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi: Bir haftada 300’ü aşkın kişiye ‘corona’ tanısı

Diyarbakır’da son bir haftalık süreçte Covid-19 tanısı konan hasta sayısı 300’ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesinde bire düşürülen klinik sayısı beşe çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konanlar evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid-19 yoğun bakım koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin şunları söyledi: “Diyarbakır’da artan vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. “

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1 Haziran’da normalleşme süreci başladıktan sonra halkta rehavet oluştuğunu ve bu durumun vaka sayısının artmasına sebebiyet verdiğini belirten Tekin şöyle devam etti: “Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Yeterince maske takılmadığını görüyoruz.”

Maske zorunluluğu geldi

Diyarbakır’ın valiliği ise bu tablo karşısında maske zorunluluğu getirdi. 1 Haziran’dan itibaren vakaların artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alınmıştı.