Diyarbakır’da HDP’nin nevruz kutlamaları ‘corona’ nedeniyle iptal

Diyarbakır’da, HDP öncülüğünde 21 Mart günü kutlanması planlanan nevruz etkinliği, yeni tip corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Demokratik Toplum Kongresi binasında bugün bir araya gelen nevruz tertip komitesince yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Yürüttüğümüz tartışma ve değerlendirmeler sonucunda, tüm insanlık açısından bir tehdit haline gelen corona virüsü vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye’de de rastlandığı açıklamaları karşısında halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, nevruz kutlamalarının kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi duyurmak istiyoruz.”