Diyarbakır’da halde patlama: Bir ölü, iki yaralı

Diyarbakır’da sebze ve meyve hali içinde, narenciyelerin sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, gece saatlerinde Bağcılar Mahallesi’ndeki meyve ve sebze hali içerisindeki bir iş yerinde yaşandı. İş yeri çalışanlarının yeşil narenciye meyvelerinin sarartılmasında kullanılan karpit maddesinin uygulandığı odaya girdiği sırada patlama oldu.

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Büyük çapta hasarın meydana geldiği olayda biri ağır üç çalışan yaralandı. Yaralı iki kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.Odadaki enkazın altında kalan 50 yaşındaki Hacı Abdullah Önder ise ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Önder, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.