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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da ‘Dur’ ihtarına uymayan kişi polise ateş açtı: Bir polis hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, 5 Nisan Mahallesi 718’inci Sokak’ta ‘Dur’ ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

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Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru hastanede hayatını kaybetti. Polisin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

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