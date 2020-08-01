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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da, dört yaşındaki Miraç kayıp

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde evinin önünde oynayan dört yaşındaki Miraç kayboldu. Jandarma, haber alınamayan çocuğu arıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kelekçi köyünde oturan Çiçek ailesinin oğlu Miraç, evinin önünde oynarken ortadan kayboldu.

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Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek veriyor.

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