Diyarbakır’da beş Kürt partisinden ittifak kararı: Barışçıl çözüm çin diyalogdan yanayız

Beş Kürt partisi 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde birlikte hareket etme kararı aldı.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre bu partiler, ‘Kürdistan Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan İslam Hareketi (Azadi Hareketi), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-T).’

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Diyarbakır’da yapılan ortak açıklamada, “Kürdistan halkının, Kürt milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını savunan ve bu uğurda mücadele eden parti ve hareketler olarak, Kürdistani Seçim İttifakı için aşağıda belirtilen temel siyasal prensipleri kabul eden en geniş kesimlerle seçim ittifakı yapmak üzere çalışmalara başladığımızı halkımızla paylaşmak istiyoruz” dendi.

Ortak açıklamada dile getirilen temel siyasal prensipler arasında; “Savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e karşı çıkarak, Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olmak” yer alıyor.

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HDP ve HÜDA-PAR’dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.