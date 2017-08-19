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Diyarbakır’da Atatürk heykeline çekiçle saldıran şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır’da elindeki çekiçle Atatürk heykelini tahrip eden şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Yenişehir ilçesindeki Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline saat 14.30 sıralarında gelen 30 yaşındaki İbrahim Yeşil, heykele vurmaya başladı.

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Elindeki çekiçle kaideye tırmanan Yeşil, heykelin göğüs ve kol bölümlerini tahrip etti. Meydana yakın bir noktada uygulama yapan polis, Yeşil’e müdahale ederek gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen Yeşil’in sorgusu sürüyor. DHA, şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığının iddia edildiğini yazdı.

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