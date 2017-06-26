Diyarbakır’da altı yaşında çocuğa taciz iddiası halkı sokağa döktü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde altı yaşında bir kız çocuğuna taciz edildiği iddiası halkı sokağa döktü. Sokağa dökülen yüzlerce kişi caddeyi trafiğe kapatırken, polis halkı uzun süre sakinleştiremedi.

Bağlar ilçesinde Kazım Karabekir Ortaokulu’nun bahçesinde oynayan altı yaşındaki bir kız çocuğuna akşam saatlerinde bir kişinin tacizde bulunduğu iddia edildi.

İhbar üzerine olay bölgesine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polisler okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yurttaşlar okulun içerisinde olduğunu düşündüğü tacizciyi almak istedi.

Yurttaşların içeri girmesine izin vermeyen polise destek için takviye birlikler gönderildi. Polisler tacizci olduğu iddia edilen kişinin okul bahçesinde olmadığını belirterek, yurttaşları sakinleştirmeye çalıştı. Halk zaman zaman yolu trafiğe kapattı.

Bekleyiş sürüyor

Polis ve halk arasında çatışma çıktı. Kalabalık polise taş ve maytap fırlatırken, polis de biber gazıyla karşılık verdi. Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan kitle, bir süre sonra taciz olayının gerçekleştiği iddia edilen okulun kapısının önünde yeniden toplandı.

Bir grup kadın da okulun bulunduğu caddeyi araç trafiğine kapattı. Polisin konuştuğu kadınlar eyleme son verince yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, yurttaşların okul çevresindeki bekleyişi sayıları artarak devam ediyor.