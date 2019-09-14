Diyarbakır’da 800 yıllık İncil satılmak üzereyken ele geçirildi

Diyarbakır’da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yapraktan oluşan 800 yıllık İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki dört kişinin, İncil ve fermanı satmak için alıcı aradığına dair ihbar aldı. Dört şüphelinin 12 Eylül’de merkez Yehişehir ilçesinde buluşacağı belirlendi.

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Bunun üzerine harekete geçen ekipler dört şüpheli ve İncil ile fermanı almaya giden iki kişiyle suçüstü yakalandı.

Kitaplar koruma altına alınırken altı şüpheli gözaltına alındı.