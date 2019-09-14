Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da 800 yıllık İncil satılmak üzereyken ele geçirildi

Diyarbakır’da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yapraktan oluşan 800 yıllık İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki dört kişinin, İncil ve fermanı satmak için alıcı aradığına dair ihbar aldı. Dört şüphelinin 12 Eylül’de merkez Yehişehir ilçesinde buluşacağı belirlendi.

Reklam

Bunun üzerine harekete geçen ekipler dört şüpheli ve İncil ile fermanı almaya giden iki kişiyle suçüstü yakalandı.

Kitaplar koruma altına alınırken altı şüpheli gözaltına alındı.

SON HABERLER

Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için, bu yazılar birden fazla kez incelenmiş oldu ve 5044 yazı saptandı. İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok

İYİ Parti Genel Başkanı, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...