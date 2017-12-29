Diyarbakır’da 76 yaşındaki kadını ezen zırhlı araç şoförüne ‘ceza yok’

Diyarbakır’da 76 yaşındaki kadına zıhlı araçla çarparak ölümüne neden olan özel harekat polisine bir yıl sekiz ay cezası verildi. Ceza ertelendiği için polis cezaevinde girmeyecek.

Özel harekat şube müdürlüğüne ait araç, 27 Nisan 2016’da Yenişehir ilçesindeki Gevran caddesinde 76 yaşındaki Hatun Elhaman’a çarparak ölümüne neden olmuştu.

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Aracın sürücüsü özel harekat polisi Ö.Ö. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, tutuksuz yargılanan polisin ‘caddede gerekli önlemleri almaksızın, zırhlı ve büyük bir araçla tek başına çıkmakla dikkatsizlik ve tedbirsizlik yaptığı, kendisi gibi tedbirsiz davranıp yaya geçidini kullanmayan ve aracın hareket ettiğini fark edemeyen yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olduğu’ belirtilmişti.

Rapora göre iki ‘suçlu’ var

Diyarbakır 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmaya polis katılmadı, avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada okunan adli tıp kurumu rapornda, sanık polis ve kadın eşit kusurlu sayıldı.

Sanık avukatı Elfidan Doğru, Elhaman’ın yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçtiği belirterek “Olayın gerçekleşmesinde müvekkilim kusurlu değildir. Olay yayanın ağır kusurundan kaynaklanmıştır. Maktül aracın kör noktasından gelmektedir. Müvekkilim uzun süredir zırhlı araç kullanmaktadır ve dava sürecinde harhangi bir kazaya karışmamıştır” dedi.

Kadının ailesinin avukatı Şaban Dalğın da sanığın kasıtlı olduğuna dair bir iddiaları ve talepleri olmadığını anlatarak şunları kaydetti: “Sanık kanunun kendisine yüklediği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak maktulün ölümüne sebep olmuştur. Maktul olay yerinde hemen vefat ettiği için ceza davası anlamında herhangi bir iddiamız yoktur. Hukuk davasındaki haklarımız saklıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

İndirim ve erteleme

Mahkeme, polis Ö.Ö.’ye ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıl hapis cezası verirken, cezayı ‘sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak’ bir yıl sekiz aya düşürdü.

Mahkeme, sanığın ‘kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varılması ve işlediği suç nedeniyle dosyaya yansıyan somut bir maddi zarar bulunmaması nedeniyle’ cezayı beş yıl erteledi.

Eğer sanık beş yıl içinde suç işlemezse hüküm açıklanmayacak.

Ayrıca polisin ehliyetine üç ay el konuldu.