Diyarbakır’da 387 kişilik kadro için sonu görünmeyen kuyruk

Diyarbakır büyükşehir belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 387 memuriyet kadrosu için binlerce kişi başvuru merkezinde kuyruğa girdi.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine belediyenin kongre merkezi önünde sonu görünmeyen uzun bir kuyruk oluştu.

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Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum Rize’de yaşanmış, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın il müdürlüğünde açılan 60 memuriyet için 15 bin 641 kişi başvuru yapmıştı.





KPSS şartı aranan memurluk için sıraya girenler, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edildikten sonra KPSS puanlarına göre değerlendirilip tabi tutulacakları sözlü sınavın ardından ‘uygun’ görülmeleri halinde işe alınacak. Başvuruların 6 Mart’ta sona ereceği belirtildi.

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Memur olma umuduyla sırada bekleyenlerden bir genç, “Memur alımı duyurusuyla geldik. Ümitliyiz, umarım işe alınırım” dedi.