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Diyarbakır’da 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi


 

Diyarbakır’da 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Valiliğin açıklamasında, Kulp ilçesi kırsalında ‘aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK’lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla’ operasyon düzenleneceği belirtildi.

Buna göre Kulp’taki Ağaçlı, Kaynakköy, Narlıca, Dolun, İslamköy, Akdoruk, Ağıllı, Aşşağı Elmalı, Çağlayan ve Karpuzlu köylerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Doğu ve güneydoğuda son iki yılda 218 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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