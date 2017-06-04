Diyarbakır’da 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valiliğin açıklamasında, Kulp ilçesi kırsalında ‘aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK’lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla’ operasyon düzenleneceği belirtildi.

Buna göre Kulp’taki Ağaçlı, Kaynakköy, Narlıca, Dolun, İslamköy, Akdoruk, Ağıllı, Aşşağı Elmalı, Çağlayan ve Karpuzlu köylerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.