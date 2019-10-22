Diyarbakır ve Van’da HDP’li dört belediyeye kayyım atandı

Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy belediyelerine ve Van’ın Erciş belediyesine kayyım atandı.

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer dün gözaltına alınmıştı.

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Ayaz, Yılmaz, Çetin ve Nazlıer

İçişleri Bakanlığı kararıyla bugün eş başkanların yerine ilçe kaymakamları göreve getirildi. Kayapınar belediyesinde Keziban Yılmaz yerine Ünal Koç, Bismil belediyesinde Orhan Ayaz yerine Kerem Süleyman Yüksel, Kocaköy belediyesinde Rojda Nazlıer yerine Yusuf Turhan kayyım olarak atandı.

Van’da 15 Ekim’den bu yana gözaltında bulunan Erciş Belediyesi Eş Başkanı HDP’li Yıldız Çetin’in yerine ise İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu kayyım olarak atandı.