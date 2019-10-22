Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır ve Van’da HDP’li dört belediyeye kayyım atandı

Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy belediyelerine ve Van’ın Erciş belediyesine kayyım atandı.

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer dün gözaltına alınmıştı.

Reklam

Ayaz, Yılmaz, Çetin ve Nazlıer

İçişleri Bakanlığı kararıyla bugün eş başkanların yerine ilçe kaymakamları göreve getirildi. Kayapınar belediyesinde Keziban Yılmaz yerine Ünal Koç, Bismil belediyesinde Orhan Ayaz yerine Kerem Süleyman Yüksel, Kocaköy belediyesinde Rojda Nazlıer yerine Yusuf Turhan kayyım olarak atandı.

Van’da 15 Ekim’den bu yana gözaltında bulunan Erciş Belediyesi Eş Başkanı HDP’li Yıldız Çetin’in yerine ise İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu kayyım olarak atandı.

HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı

Hakkari dahil birçok HDP’li belediyede gözaltı operasyonları

Dokuz HDP’liye ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ tutuklaması

Polis kapıda: Diyarbakır’da HDP’nin ‘Barış Pınarı’ açıklamasına izin yok

HDP eş başkanları Buldan ve Temelli’ye soruşturma

SON HABERLER

Albayrak: Dünya ticaret sistemini dolara endeksli olmaktan çıkarmalıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘dünya ticaret sisteminin dolara endeksli olmasının, ABD’nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağladığını’ belirterek, bu yüzden ticari anlaşmaların, ülkelerin kendi para birimleri cinsinden yapılmaya başlandığını vurguladı. “Yeni dünya düzeni kurmalıyız” diyen Albayrak, enflasyonun ekim ayında daha düşmesini, yıl sonunda ise yüzde 12 civarında olmasını beklediklerini de söyledi.

Ulaştırma bakanı, İmamoğlu’nu ‘görevden alınan başkanları ziyaret’le eleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, “Belediyenin firmaları, istenilen şartları yerine getirememiştir” dedi. Turhan, İmamoğlu’nun ‘hukuku çiğnediğini’ öne sürerek, “İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmekle, ne kadar hukuk ve hukuk düzeni yanlısı olduğunu ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...