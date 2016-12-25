Diyarbakır ve İstanbul’daki operasyonlarda gazeteciler gözaltına alındı

Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

Dihaber’de yer alan habere göre Diyarbakır’da DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, İstanbul’da DİHA muhabiri Metin Yoksu ve BirGün gazetesi muhasebe sorumlusu Mahir Kanaat sabah saatlerinde evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ETHA çalışanlarının kaldığı Beyoğlu’ndaki evde de arama yapıldığı, polisin iki bilgisayara el koyduğu belirtildi.

Dihaber, Çelik’in evindeki eşyaların dağıtıldığını, ‘yarım saat boyunca işkence yapıldığını’ öne sürerken, Yoksu’nun evinde yapılan baskında da tüm aile üyelerinin cep telefonlarına el konduğunu bildirdi.

Aynı operasyon kapsamında eski Diken editörü, gazeteci Tunca Öğreten de gözaltına alınmıştı. Gerekçe olarak ‘örgüt üyeliği’ gösterilmişti.

TGS: Gazetecileri serbest bırakın

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), aralarında üyeleri Tunca Öğreten ve Ömer Çelik’in de bulunduğu gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

“Bir sabaha daha operasyon haberi ile uyandık. Hedef yine gazetecilerdi” denilen açıklamada, gözaltı gerekçesi konusunda açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin dört bir yanında bombalar patlarken, IŞİD Suriye’de Türk askerini öldürürken, gerçekleri gizlemek için gazetecileri hedef alan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Gazetecilerin yaptığı şey gerçekleri halka ulaştırmaktır. Bu yüzden bir kez daha ‘Gazetecilik suç değildir’ diyoruz. Gözaltındaki ve tutuklu tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.”