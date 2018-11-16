Diyarbakır valiliği ‘Leyla Güven eylemleri’ni yasakladı

GÜLBEN ÇAPAN [email protected] @istanbulartsnob Geçtiğimiz günlerde sergi gezmek için Paris’e gittim. Picasso’nun ilk defa Fransa’da sergilenen Musée d’Orsay’deki ‘Bleu et Rose’ sergisini gezdim. Sonra da Fondation Louis Vuitton’daki Basquiat ve Egon Schiele sergilerini gördüm. Schiele ve Basquiat farklı dönemlerde yaşamış fakat her ikisi de 28 yaşında ölüme gitmişti ve bugün Paris’te karşılıklı odalarda sergileniyorlardı. Birinin […]