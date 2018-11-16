Diyarbakır valiliği ‘Leyla Güven eylemleri’ni yasakladı

Diyarbakır valiliği ezaevinde açlık grevi eylemini sürdüren DTK Eş Başkanı Leyla Güven için yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 15 gün boyunca yasakladı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı.
Mezopotamya Ajansı’nın geçtiği habere göre, valilliğin getirdiği yasak kapsamında, HDP Diyarbakır ögütü ve milletvekillerinin, Güven’in tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yapması engellendi.
HDP il binası TOMA, zırhlı araç ve çok sayıda çevik kuvvet polisiyle çevrildi.