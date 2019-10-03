Diyarbakır Valiliği: Kitap fuarına desteği çekmedik

Diyarbakır Valiliği, kitap fuarına desteğin geri çekildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Diyarbakır Gazete

Diyarbakır Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, kentte bu yıl 7’ncisi düzenlenen kitap fuarına Valilik ile Büyükşehir Belediyesi’nin destek vermediğine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kitap fuarına tam destek verdikleri ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle dendi:

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“Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, konunun tarafı olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜYAP yetkilileri tarafından Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin Kitap Fuarına tam destek verdiği, fuar etkinliklerine tanıtım ve ulaşım bakımından katkı sunduğu ifade edilmiştir. Yalnızca ticari bir faaliyet olan fuarın tanıtım mecralarında ve yayınlarında kamu kurumu olarak valiliğimizin ve büyükşehir belediyemizin logolarını kullandırmadığı ilgili taraflarca belirtilmiştir. Bu bağlamda söz konusu asılsız ve gerçeğe aykırı iddiaları ve haberleri yayarak kamuoyu nezdinde valiliğimiz ve büyükşehir belediyemize karşı olumsuz bir tavır oluşturmaya çalışan, gerçekten uzak ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmayı amaçlayan çevrelere karşı her türlü hukuki tasarrufumuzun saklı olduğu bilinmelidir.”

