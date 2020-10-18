Diyarbakır valiliği: 354 web sitesi erişime kapattırıldı

Diyarbakır valiliği, 354 web sitesinin erişime kapattırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

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Çalışma kapsamında ‘yasadışı bahis ve müstehcenlik’ içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi tespit edildi. ABD, Kanada ve Fransa’dan PKK propagandası yaptığı belirtilen 68 URL adresi belirlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286’sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68’i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)na bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı.”