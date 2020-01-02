Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, meydana gelen hasarlı kazalar yüzünden kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği Diyarbakır’da ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.