Diyarbakır saldırısında ağır ceza istenen altı sanığa tahliye

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Diyarbakır’da 10’u sivil ikisi polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada yargılanan altı tutuklu sanık tahliye edildi.

Bağlar ilçesindeki emniyet müdürlüğü binasında 4 Kasım 2016’da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.

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Saldırı sonrası altı sanık için ‘kasten adam öldürmek’ ve ‘devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak’tan 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 10 bin 760’şar yıl hapis cezası istenmişti. İddianamede saldırının PKK’lı Emrah Dayan tarafından yapıldığı yazılmıştı.

Altı sanığa tahliye

Tutuklu sanıklar İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B., Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

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Sanıklar, saldırıyla alakaları olmadığını öne sürerken olay günü tente tamiri yapmak üzere Siirt’te bulunduklarını söyledi. Sanıklar atılı suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları ise bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belli olduğunu ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tümünü tahliye etti.

İhbar yapılmıştı

İddianamede bugün tahliye edilen sanıkların, saldırıda kullanılan aracı satın alan PKK’lıyı il dışına kaçırdıkları yönünde isimsiz bir ihbar olduğu ifade edilmişti.

İhbar üzerine PVC işi yapmak için Siirt’te olan şüphelilerin gözaltına alındığı ve tutuklandıkları belirtilmişti.

İddianamede, şüphelilerden ikisinin patlamada kullanılan aracı satan alan Ramazan Budak’ın kardeşi oldukları belirtildi.