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Diyarbakır merkezde kayyım atanmayan tek belediyenin başkanına partiden ihraç

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), disiplin kuruluna sevk edilen ve Diyarbakır’da kayyım atanmayan tek ilçe merkez belediyesi olan Bağlar’ın Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat’ı partiden ihraç etti.

Fotoğraf: DHA

Akat’ın, daha önce parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle DBP disiplin kuruluna sevk edildiği ve kurulun da Bağlar belediye başkanının da partiden ihracına karar verdiği belirtildi.

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Bağlar Belediyesi, Diyarbakır merkezde bulunan ve şimdiye kadar kayyım atanmayan tek belediyeydi. DBP, 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır’da dördü merkez 17 ilçe belediyesinden 15’ini kazanmış, daha sonra bu belediyelerin 11’ine kayyım atanmıştı.

Toplam 85 belediyeye kayyım atandı

Bianet’in haberine göre, 2014 yerel seçimlerinde 11 il, 95 ilçe ve beldede DBP birinci parti olmuş, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle 10 il, 64 ilçe ve 11 belde olmak üzere toplam 85 belediyeye kayyım atanmıştı.

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