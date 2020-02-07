Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenevine düzenlenen operasyonda Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş gözaltına alındı.
Aynı zamanda öğretmenevi müdürü olan Memiş’in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Memiş hakkında daha önce, ‘FETÖ’ üyesi olduğu gerekçesiyle açığa alınan 1 kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.
Twitter’da “Betül Gülçiçek” ismiyle açılan bir hesap, Yunus Memiş’in kendisini tecavüz etmekle tehdit ettiğine ilişkin Whatsapp yazışmalarını paylaşmıştı.