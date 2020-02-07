Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenevine düzenlenen operasyonda Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş gözaltına alındı.

Aynı zamanda öğretmenevi müdürü olan Memiş’in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Reklam

Memiş hakkında daha önce, ‘FETÖ’ üyesi olduğu gerekçesiyle açığa alınan 1 kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Twitter’da “Betül Gülçiçek” ismiyle açılan bir hesap, Yunus Memiş’in kendisini tecavüz etmekle tehdit ettiğine ilişkin Whatsapp yazışmalarını paylaşmıştı.

SON HABERLER

Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişi sürüyor. Geçen hafta Suriye hükümet güçlerinin eline geçen bölgenin ikinci büyük yerleşimi Maaret en-Numan kasabasından sonra İdlib’de stratejik yol kavşağında yer alan Sarakib kasabasının da Suriye askerlerinin kontrolüne geçtiği bildiriliyor. Kasabadaki çatışmalarda, Türk topçusunun Suriye hükümet güçlerine ateş açtığı da belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...