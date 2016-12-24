Diyarbakır esnafının iddiası: Polis ‘Kürtçe tabelaları kaldırın’ talimatı verdi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde polisin esnafa Kürtçe tabelaları indirme ‘talimatı’ verdiği öne sürüldü.

Evrensel’in haberine göre Sur ilçesinde esnafı dolaşan polisler, Kürtçe tabela asanlardan, tabelaları indirmelerini istedi. Kobani Çayevi’nin sahibi Sezai Katıcı, polislerin tabelada ‘Kobani’ yazdığı için tutanak tuttuğunu ve kendisi kaldırmazsa polis marifetiyle kaldırılacağını söyledi. Katıcı, “Altı yıldır burayı işletiyorum. Müşterilerim burayı Kobani Çayevi olarak biliyor” dedi.

Belediye tabelası değiştirilmişti

‘Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın yerine Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla’nın kayyım olarak atanmasının ardından sökülen belediye tabelasının yerine yenisi asılmıştı. Yeni tabelada, ‘Amed’ yazısı kaldırılıp ‘T.C.’ ifadesi ve Türkiye bayrağı eklenmesinin yanısıra, daha önce yan yana bulunan Türkçe ve Kürtçe ifadelerin alt alta yazılması ‘uygun görülmüştü.’ Yeni tabelanın önünde poz veren kayyım Cumali Atilla, Twitter’da fotoğrafı, “Dillerimiz çok güzel” ifadesiyle paylaşmıştı.