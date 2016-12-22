Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın görevden alınıp tutuklanmasının ardından sökülen belediye tabelasının yerine yenisi asıldı.

Yeni tabelada, ‘Amed’ yazısı kaldırılıp ‘T.C.’ ifadesi ve Türkiye bayrağı eklenmesinin yanısıra, daha önce yan yana bulunan Türkçe ve Kürtçe ifadelerin alt alta yazılması ‘uygun görüldü.’ Tabelada ayrıca Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare’nin silueti de yer alıyor.

Yeni tabelanın önünde poz veren kayyım Cumali Atilla, Twitter’da fotoğrafı, “Dillerimiz çok güzel” ifadesiyle paylaştı.

‘Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Kışanak ve Anlı’nın yerine 1 Kasım’da Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyım olarak atanmıştı.

Kışanak ve Anlı 25 Ekim’de gözaltına alınmış, ‘PKK lehinde söylem, özerklik çağrısı, resmi aracı PKK’lı cenazelerine tahsis etmek’le suçlanmıştı. İkili 31 Ekim’de tutuklanmıştı.