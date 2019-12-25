Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı’nın tahliye talebi reddedildi

Görevden alınarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fotoğraf: DHA

19 Ağustos 2019’da görevden alınan ve 22 Ekim’de tutuklanan Mızraklı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde ise TCK’nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yargılanmasına başlandı.

Mızraklı SEGBİS’le duruşmaya katıldı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mızraklı, Kayseri 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

Mızraklı, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

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Cumhuriyet savcısı mütalaasında mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması, kaçma ve saklanma şüphesi, suçlamaya ilişkin cezasının alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu dikkate alarak; Mızraklı hakkında tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mızraklı’nın avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.