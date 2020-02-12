Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır başsavcısı: Tahir Elçi soruşturmasında dava aşamasına geçilecek

Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada dava aşamasına geçileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Eski Diyarbakır Barosu başkanı Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda Elçi’nin olay yerindeki üç polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla üç polisin ifadesi alınmıştı.

Reklam

Diyarbakır Yenigün gazetesinde yer alan habere göre savcı Yavuz, bugün denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursların verildiği Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Başsavcı, soruşturmada gelinen aşamaya dair şunları söyledi: “Soruşturma dört yılı aşkındır sürüyor. Titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik. Son aşamalarına doğru geldik. İfade işlemlerini de tamamladık. Bundan sonra soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecektir. Şu anda alınan üç şüphelinin ifadesi var. Hangi suçla ilgili sorgulandığını iddianame açıklandığında söylenecek. Şu anda soruşturma gizli.”

Tahir Elçi soruşturmasında üç polis ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme: Savcılık adli tıptan görüş sordu

Dünyaca ünlü Adli Mimarlık: Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu

‘Üç silaha indi’: Elçi cinayetinde düğümü İngiltere’den gelecek rapor çözebilir

SON HABERLER

Doktoru ve öğretmeni darp eden üç kişiye hapis cezası

İzmir’in Bornova ilçesinde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen Ali Türk’ün darp edilmesiyle ilgili davada sanıklardan Mürşit Yılmaz yedi yıl iki ay, Mehmet Yılmaz üç yıl üç ay ve Muharrem Yılmaz da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burhan Kuzu: Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen bir FETÖ kumpasıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi için birçok hakim ve savcıyı aradığına dair haberlerin yayınlanmasının ardından Twitter’da açıklama yaptı: “Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...