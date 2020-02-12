Diyarbakır başsavcısı: Tahir Elçi soruşturmasında dava aşamasına geçilecek

Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada dava aşamasına geçileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Eski Diyarbakır Barosu başkanı Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda Elçi’nin olay yerindeki üç polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla üç polisin ifadesi alınmıştı.

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Diyarbakır Yenigün gazetesinde yer alan habere göre savcı Yavuz, bugün denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kursların verildiği Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Başsavcı, soruşturmada gelinen aşamaya dair şunları söyledi: “Soruşturma dört yılı aşkındır sürüyor. Titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik. Son aşamalarına doğru geldik. İfade işlemlerini de tamamladık. Bundan sonra soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecektir. Şu anda alınan üç şüphelinin ifadesi var. Hangi suçla ilgili sorgulandığını iddianame açıklandığında söylenecek. Şu anda soruşturma gizli.”