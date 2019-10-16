Diyarbakır Barosu’nun çağrısıyla TBB’de olağanüstü genel kurul yolu açıldı

Türkiye genelinde 10 baronun çağrısıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) olağanüstü genel kurul yolu açıldı.

Bugün Diyarbakır Barosu’nun olağanüstü genel kurula gidilmesi yönünde karar alması sonucunda, Avukatlık Kanunu’nun 115’inci maddesinde belirtilen şartlara göre, TBB’nin olağanüstü genel kurulunun toplanması gerektiği bildirildi.

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İlgili madde şöyle:

*Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

TBB’de seçim kararının alınıp alınmayacağı ise olağanüstü genel kurulda karara bağlanacak.

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Baroların bu kararı almasındaki gerekçe olarak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katılması ve yargı reformu paketinin etkin bir paket olmadığının düşünülmesi gösterildi.

Feyzioğlu’nun törene katılmasına, Türkiye’deki avukatların yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden 52 baro muhalefet etmiş, ayrıca TBB’nin üç yönetim kurulu üyesi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene katılmamıştı.

TBB’yi olağanüstü genel kurula şu illerin baroları çağırdı: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Antalya, Aydın, Van ve Şanlıurfa.

Olağanüstü genel kurul tarihi, TBB’nin yönetim kurulu toplantısında kararlaştırılacak.