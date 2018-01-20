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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet’ten Zeytin Dalı Harekatı’na ‘destek’: 90 bin camide Fetih Suresi okunacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı, ’90 bin camide Afrin sınır ötesi harekâtının zaferle sonuçlanması için sabah ve yatsı namazlarında dua edileceğini’ bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adıyla saat 17.00’den itibaren başlattığı harekat nedeniyle tüm din görevlilerine bir mesaj gönderen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları kaydetti: “Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı öncesi veya sonrasında Fetih Suresi’nin okunmasını, ordumuza ve milletimize dua edilmesini istiyorum.”

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