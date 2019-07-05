Diyanet’ten LGBTİ’ye ayrımcılığa devam: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Konya Kapu Camii’nde verdiği cuma hutbesinde, “Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

İnsanın cinsiyetini Allah tarafından belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Erbaş, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de yüce yaradan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır” diye konuştu.

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Toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşakların bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, “Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar, bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir” ifadesini kullandı.

Erbaş bir önceki konuşmasında da 30 Haziran’da 27’ncisi düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne değinerek, LGBTİ’ler için ‘sapkın‘ demişti.