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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet’ten kök hücre fetvası: Nakil yoluyla tedavi dinen caiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığı hatta sevap olduğunu anlatarak, insanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz” dedi.

Fotoğraf: diyanet.gov.tr

İzmir’de lösemi hastası üç buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlatılmış, Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı “Diyanet’ten kök hücre bağışı konusunda açıklama bekliyoruz. Bunun hala günah olduğunu düşünenler var” çağrısında bulunmuştu.

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Erbaş bunun üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzmanlara göre, kök hücre naklinin artık tedavi metotları içerisinde yer aldığını aktaran Erbaş, insanın bir organının kurtarılabilmesi için kök hücre nakli yoluyla şartlarına uygun tedavinin yapılmasının dinen caiz olduğunu bildirdi.

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Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresi’nin 32’nci ayetinde “Her kim bir hayatı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur” buyurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Bu ayeti kerime, bu konuda rahat bir şekilde kök hücre nakline cevaz vermemizi ortaya koymaktadır. Yalnız şöyle bir incelik var, kök hücrenin uzmanların ifadesine göre farklı türleri var. Bunlar içerisinden birisi embriyonik kök hücredir. Netice itibarıyla embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücre türlerinin nakli dinen caizdir.”

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