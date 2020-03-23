Diyanet’ten genelge: WhatsApp grupları aracılığıyla evde ibadete teşvik edin

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin müftülüğüne genelge göndererek din görevlilerinden, ‘WhatsApp grupları’ aracılığıyla, camiye gidemeyen yurttaşları, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik etmelerini istedi.

Fotoğraf: DHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, corona virüsüne karşı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlere destek olmak amacıyla 81 il müftülüğüne genelge gönderdi.

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Genelgede din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde WhatsApp grupları kurulmasının, var olan grupların bu süreçte aktive edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi.

Genelgeye göre kısa film ve videolar dahil olmak üzere, başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin bu gruplar vesilesiyle topluma ulaşması sağlanacak. Bu kapsamda ayrıca Diyanet TV ve Diyanet radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi için çaba gösterilecek. Yayınlarda virüsle mücadele kapsamında hazırlanan özel programların da duyuruları yapılacak.

Genelgede, din görevlilerinin, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan ‘Vefa Koordinasyon Grubu’ faaliyetlerine gönüllü destek vermeleri de istendi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şu mesajı paylaştı: “Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek, gönüllerini ve dualarını almak, her mümin için büyük bir fazilettir. Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Şimdi Kur’an’ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bunun için, yanımızda, yakınımızda, mahallemizde ve şehrimizdeki bütün kardeşlerimizi gözetelim. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım.”