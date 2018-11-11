Diyanet’ten ‘Fesli Kadir’ savunması: 9 Kasım saat 14.30’du, insani ziyaretti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk’e yönelik düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesinin ‘insani bir hasta ziyareti’ olduğu açıklandı.

Erbaş’ın, Mısıroğlu’nu ziyareti 10 Kasım günü medyaya yansımış ve büyük tepkiye neden olmuştu. Ziyaret, ölüm yıldönümünde ‘Atatürk Türkiyesi’ne bir meydan okuma’ olarak yorumlanmıştı.

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Ziyaret tarihi 10 Kasım değil 9 Kasım’mış

Diyanet’ten konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada şöyle dendi: “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir.”

Açıklamada, Diyanet’in 10 Kasım nedeniyle bir anma mesajı yayınlamaması ve hutbelerde Atatürk’ten söz etmemesi gibi eleştirilere ise yanıt verilmedi.