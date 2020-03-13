Diyanet’ten ‘corona’ önlemi: Risk grubu cuma yerine evde öğle namazı kılabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, corona virüsü nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabileceğini duyurdu.

Tokat’ta belediye ekipleri, camide namaz öncesi dezenfeksiyon çalışması yaptı. (Fotoğraf: DHA)

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü şimdiye dek ikisi Türkiye’de olmak üzere 100’den fazla ülkede 130 bini aşkın kişide görüldü, 5 bine yakın insan hayatını kaybetti.

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Diyanet, cuma namazlarının kılınması konusunda bir iptal kararı almazken, yaşlıların cuma için camiye gitmemeleri yönünde mesaj verdi.

Kurulun açıklaması şöyle: “Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir.”

Corona virüsü, kronik rahatsızlığı bulunan ve 60 yaş üstü insanlarda ölümcül olma riski daha yüksek.