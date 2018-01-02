Diyanet’ten ‘çocuk evliliği’ haberine yalanlama: Asla onay vermeyiz

Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının dokuz yaşında evlenebileceğini uygun gördüğüne dair haberleri yalanladı.

Birçok gazetede bugün yayınlanan ifadeleri Diken de ‘Diyanet böyle buyurdu: Kız çocuklar dokuz, erkekler 12 yaşında evlenebilir’ başlığıyla haberleştirmişti.

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Diyanet açıklamasında şöyle denildi:

“Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Dini Kavramlar Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez.

Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikâhta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz.

Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Haberde ne anlatılıyordu?

DİB’in resmi internet sitesinde yer alan ‘Dini Kavramlar Sözlüğü’nde ‘nikah’ kelimesi tanımlanıyor.

Söz konusu sayfada nikahın hükümleri ve ‘faydaları’ndan bahsedildikten sonra ergenlik çağına girmiş kadınların da nikahlanabileceğine değiniliyor.

İfade şöyle: “Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur.”

Hangi yaşları anlatıyor?

Diyanet, nikahlanabileceğini söylediği ergenlik çağındaki çocukları kast ettiği ‘bulûğ’ kelimesini de başka bir sayfada anlatıyor.

Buna göre, ‘İslam hukukçuları’nın görüşlerine dayanan Diyanet, erkeklerin 12, kızların da dokuz yaşında ergenliğe girdiğini söylüyor.

Diyanet şöyle devam ediyor: “Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır.”