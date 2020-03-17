Diyanet’ten cenaze namazı talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının vakit namazlarından önce kılınması ve kalabalık olmadan defnedilmesi için müftülüklere genelge gönderdi.

Karar’ın haberine göre Diyanet, corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanması için 81 il müftülüğüne talimat gönderdi.

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Cenaze definleriyle ilgili şu talimatlar verildi:

“*Cenaze namazlarının -vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak- bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması;

*Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi,

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*Taziye evleri ve çadırlarının bu süreçte kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskler anlatılarak bu nitelikteki mekanların kullanımına bir süre ara verilmesi için ilgililerin bilgilendirilmesi,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Cemaatle namaza ara

Daha önce, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve mescitlerde, cemaatle kılınan cuma ve nakit namazlarına ara verileceğini açıklamıştı.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. Hükümet, corona virüsünün yayılmasını önleyebilmek için insanların toplu olarak bulundukları birçok mekanın kapatılmasına karar vermişti.

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü tanısı konan hasta sayısının 47 olduğunu duyurmuştu.