Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyanet’ten cenaze namazı talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının vakit namazlarından önce kılınması ve kalabalık olmadan defnedilmesi için müftülüklere genelge gönderdi.

Karar’ın haberine göre Diyanet, corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanması için 81 il müftülüğüne talimat gönderdi.

Reklam

Cenaze definleriyle ilgili şu talimatlar verildi:

“*Cenaze namazlarının -vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak- bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması;

*Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi,

Reklam

*Taziye evleri ve çadırlarının bu süreçte kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskler anlatılarak bu nitelikteki mekanların kullanımına bir süre ara verilmesi için ilgililerin bilgilendirilmesi,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Cemaatle namaza ara

Daha önce, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve mescitlerde, cemaatle kılınan cuma ve nakit namazlarına ara verileceğini açıklamıştı.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. Hükümet, corona virüsünün yayılmasını önleyebilmek için insanların toplu olarak bulundukları birçok mekanın kapatılmasına karar vermişti.

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü tanısı konan hasta sayısının 47 olduğunu duyurmuştu.

‘Corona’ verisi: Dünya çapında ölü sayısı 7 bini geçti

Bilim Kurulu üyesi: Henüz sokağa çıkma yasağı noktasında değiliz

Sağlık bakanı: ‘Corona’ tanısı konan vaka sayısı 47 oldu

‘Corona’ önlemeleri genişletildi: Sinema, konser, hamam, kahvehaneler kapandı

Diyanet: Camilerde cemaatle namaza ara verildi

Pavyon, bar ve gece kulüpleri ‘corona’ sebebiyle kapatıldı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör uyardı: Havanın ısınmasına güvenmeyin

‘Kul hakkıdır’ diyen Diyanet: Umreden dönen 14 gün evde kalsın, ziyaretçi almasın

SON HABERLER

Albert Camus’den iyi huylu ‘Veba’ya…

Son birkaç haftanın dünya gündemi olan corona virüsünün, dünyada yarattığı çılgınca ve korkutucu oluşumlar aklımıza Albert Camus’nün ‘Veba’ romanını getirdi.

Corona ve gazetecilik

Gazetecilik tam da bugünler için lazım. Devlet bazen, bazı gerçeklerin halk tarafından bilinmesini istemez. Çünkü devleti yöneten politikacılar bazen kafalarına göre karar alıp kararların sonuçlarını saklamaya eğilimli olabilir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...