Diyanet’ten 3.2 milyon liralık ‘tadilat’ ve ‘dekorasyon’

Sayıştay’ın Diyanet raporuna göre başkanlık hizmet binası 3.2 milyon lira masrafla yeniden dekore edildi, dış cephesi de tadilattan geçirildi.

Sözcü’nün haberine göre Sayıştay bu dekorasyon ve tadilat masraflarının mali kayıtlara yanlış yazıldığını, taşınmazlar için gerçekleştirilen büyük onarım ve tadilat harcamalarının, ilgili taşınmazın değerini artıcı faaliyetler olduğunu ve duran varlık hesabında işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Reklam

Sayıştay raporunda yer alan bilgilere göre, Diyanet’in, hizmet ve faaliyetlerinde kullandığı ve yönettiği cami, kuran kursu, hizmet binası, lojman gibi toplam 183 bin 393 adet taşınmazı bulunuyor. Bu taşınmazlardan 63 bin 447’sinin, envanter çalışmaları tamamlandı. Bu taşınmazların maddi değeri de 4 milyar 029 milyon 920 bin 631 TL olarak belirlendi.

Diyanet bu yılın ilk altı ayının sonunda da 7.7 milyarlık bütçesinin yetmeyeceğini bildirmesi üzerine 550 milyonluk ek ödenek almış, bu yılın bitmesine iki ay kala da kurumun bütçesinin yüzde 95’ini harcadığı ortaya çıkmıştı.

Reklam

Diyanet’in ne kadar bütçe kullandığı ise yıl sonundaki cari hesap sonucunda netleşecek.