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Diyanet’in yeni başkanı ‘endişe’ istemedi: Müftüler nikah kıyabilecek, ben kıyamayacağım

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, müftülere ‘resmi nikah kıyma yetkisi’ veren yasa için, “Halkımızın endişe etmesine gerek yok. Müftüler nikah kıyabilecek, ben kıyamayacağım” dedi.

Fotoğraf: diyanet.gov.tr

Yasalaşan düzenleme şöyle: “Bakanlık il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.”

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Tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek. Tasarı imamlara da nikah kıyma yetkisi verilebilecek şekilde genişletilmişti. 

Erbaş, 16 Eylül tarihinde Mehmet Görmez’in boşalttığı koltuğa atanmıştı.

‘Halkımızın endişe etmesine gerek yok’

AA’ya konuşan Erbaş, kendisinin nikah kıyma yetkisinin olmadığını söyleyerek, yasanın kapsamını açtı: “Müftüler nikah kıyabilecek, ben kıyamayacağım. Müftüler olarak değil de müftülükler olarak kanun geçti. Mevcut sistemde evlendirme dairelerinde, belediyelerde nasıl kıyılıyor? Bazen belediye başkanı bazen de belediye başkanının yetki verdiği memur nikah kıyıyor. Burada da aynı sistem geçerli olacak. Ya müftü kıyacak ya da müftü memuruna yetki verecek”

Müftülerin kıyacağı resmi nikahın belediye nikahından bir farkı olmayacağını savunan Erbaş şöyle devam etti: “Belediyeler biraz rahatlamış olacak. Müftü de belediye başkanı da bir devlet memuru. Resmi nikahta prosedür neyse müftülük de belediye de onu yapacak. Burada bazı kardeşlerimizin eleştirmesi, karşı çıkması çok anlamlı değil. Halkımızın endişe etmesine gerek yok.” 

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